Beto Ortiz reveló que Christian Domínguez hizo pataleta en Latina y amenazó con renunciar al canal | FOTOS

Beto Ortiz reveló que Christian Domínguez hizo una ‘pataleta’ en Latina y amenazó con renunciar al canal, tras enterarse de que Karla Tarazona grabó para ‘El valor de la verdad’.



“En los canales ya no funcionan esas presiones donde una figura decía: ‘Si lo sientan yo me voy o renuncio’. Creo que son de la época de gloria de Gisela (Valcárcel) y después, nadie más puede hacer ese tipo de pataletas”, precisó Beto Ortiz.

¿Christian pasó el polígrafo de ‘El Valor de la Verdad’?

Pasó el polígrafo y una preentrevista. La semana pasada y antepasada se comprometió (en ir a las grabaciones) y no se apareció en las dos oportunidades.



¿Es cierto que tu productor (Martín Suyón) se comunicó con Christian y respondió groseramente?

Fue malcriado. Mi productor le escribió, quería hablar con él, porque había quedado pendiente la grabación y dijo: ‘A hueva... no llamo’. Le faltaron modales y humildad. Si no quieres venir a mi programa, no vengas, pero no puedo hacer pataletas porque van a entrevistar a mi ex o a una persona que no me gusta. No eres Ricky Martín... todos los invitados tienen derecho a decir: ‘De ese tema no hablo’, pero tampoco puedes decir ‘No hablo de estos 20 temas’, porque ya no tendría sentido que vengas.

¿Quiso condicionar las preguntas?

Le tiene terror a Karla. En el caso de Christian, dijo: ‘De esto no, no, no, no’. Entonces, ¿qué se le podría preguntar?. ¿Si le gustaba bailar el ‘Tic tic tac’? Nadie es indispensable.



¿Crees que quiso condicionar sus preguntas por el hecho de que ahora es figura de Latina?

Sería muy triste que una persona que está empezando con un programa pretenda hacer esos despliegues de egos, humos subidos y alterados... (Domínguez) casi está haciendo sus ‘pininos’. No te puedes pavonear de medallas que nadie te ha colgado.