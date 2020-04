Espectáculos







Beto Ortiz tras 15 días de cuarentena en hotel: “Hoy no funciona el ‘tengo plata y me voy a Miami’” | ENTREVISTA ‘Beto’ Ortiz encontró una salida a esta crisis: ‘Donde come uno, comen dos’. La solidaridad es la vitamina que debe fortalecernos para juntos vencer a la pandemia