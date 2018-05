Beto Ortiz quiso trolear a usuario de Twitter, pero todo le salió mal [VIDEO y FOTOS]

El periodista Beto Ortiz es criticado en redes sociales por su respuesta a sujeto que mostró su rechazo a la comunidad LGTBIQ. El intercambio de palabras sucedió en Twitter, lo usuarios de la mencionada red sociales consideran que al conductor de televisión "se le pasó la mano".



El sujeto se llama Alex Celi Mariátegui y etiqueto a Beto Ortiz en su publicación de Twitter. "Los #LGTBI pueden demostrar su amor por sus casas, parques etc. Tienen 43 distritos + el Callao ¿Porque tienen que venir "Exclusivamente" a Miraflores a demostrar su amor. Ayer 9PM salí en familia, y cada banca o esquina había demostración de una a mas parejas", escribió el usuario en la mencionada red social.



El periodista puso en duda que el hombre resida en Miraflores. "¿Estás seguro que eres de Miraflores? Agrandé la foto de tu perfil y, la verdad, no pareces...Deberías mudarte a un barrio que haga juego con tu aspecto. Tienes 43 distritos + el Callao", respondió Beto Ortiz al reclamo del sujeto.



Los usuarios de Twitter consideran que el comentario de Beto Ortiz es racista. "¿Combates la homofobia con racismo", cuestionan los seguidores del periodista. La publicación tiene 112 me gusta y continúa viralizandose en la mencionada red social.



Fiel a su estilo, Beto Ortiz ofreció unas disculpas bastante peculiares. "Mil disculpas. No era mi intención defender a nadie.

Mi única intención era ofender", escribió el periodista en Twitter. Sus fans celebran su sarcasmo.

