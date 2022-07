Bettina Oneto dijo que ella y Oscar López Arias son un par de locos, luego que el actor el robó un beso en el show ‘Noche de Patas’ que presentaron en el teatro Canout, con lleno total, y que arrancó la risas y el aplauso del público que conductores que se reencontró con Carlos Vílchez en esta nueva propuesta teatral.

“En el escenario pasan muchas cosas, es el calor del momento, uno improvisa y lo que ven es lo que no sale del momento. Óscar estaba desesperado porque no averiguaba el juego de la charada y cuando lo hice se emocionó, me chapó, es un loco y yo un locón, somos un par de locos que solo buscan divertir al público” detalló, Bettina.

Oscar López Arias señaló que fue emocionante recibir el respaldo del público que los ha apoyado con su presencia y visitas en YouTube, pues en la primera función pasaron el millón de vistas. “Ha sido una bonita nueva temporada, el reencuentro ha sido emocionante , no hemos perdido ni una gota de esencia, nos hemos extrañado y ahora nos estamos vacilando mucho más que antes y lo más bonito . Las personas que están aquí aplaudiendo, riendo hacen que podamos vibrar nuevamente. Hacer un show vivo de noche de patas en el teatro Canout se vuelve una mezcla de todo lo que hemos hecho en la vida. Esta primera temporada la hemos empezado con mucha emoción, pero lo que nos motiva aún más es que vamos a poder girar… arrancamos con Arequipa, después Cusco, Trujillo e Iquitos”, precisó

Noche de patas volverá al teatro Canout este 5 de julio y hará giras a provincias (Foto @Diganchis)

Carlos Vílchez, después de un tiempo, volvió a estar al lado de sus compañeros Gonzalo Revoredo, Oscar López Arias y Miguel Salas y describió este momento como ‘la alegría , más grande del mundo. “Es felicidad total, la alegría más grande del mundo estar con ellos nuevamente , los extrañaba tanto, me alejé de ellos un año y me costó mucho porque los extrañaba con toda mi alma. Acá (en el show nos podemos juntar con gente de hace mil años que no vemos por cuestiones de canales y acá te besas, te abrazas, chongueas”, precisó.





Por su parte, Gonzalo Revoredo sostuvo: “El feeling es increíble porque además la gente lo está pidiendo y pidiendo… tenemos teatro lleno todas la funciones así que apúntense cuando les decimos compren las entradas…compren las entradas. Lo de las vistas me parece alucinantazo, llegar a un millón de vistas en el primer programa antes de una semana me parece un hit y eso demuestra que la gente nos ha estado esperando”. Noche de patas’ volverá al teatro Canout el próximo 5 de julio”.