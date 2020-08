NECESITA AYUDA. Tras el mensaje que compartió Miguel Ángel Campos Aliaga, conocido como ‘La Bibi’, por su delicado estado de salud debido a la enfermedad del coronavirus, sus amigos y familiares se organizan para realizar una chuleteada que cubra los fondos de su recuperación.

“Ya saben amistades este #Sábado_22 #Gran_Chuletada #Pro_Salud para la pronta recuperacion de #La_BIBI el necesita de todos nosotros.Esperamos con su apoyo.NO lo dejemos sólo”, se lee en el mensaje que compartieron en la página de Facebook del cómico ambulante.

“Estoy infectado y solamente quiero pedirles un favor, que me ayuden a conseguir una clínica que me pueda dar la mano, por favor se lo pido de corazón. Ayúdenme por favor. A toda la gente que se ha reído conmigo, nunca he pedido favores, pero necesito oxígeno y una clínica que me atienda. Gracias y que Dios los bendiga”, dijo Miguel Angel muy afectado por esta enfermedad.

Su hermana Lady Campos contó a Trome que ‘La Bibi’ se contagió al salir a trabajar y llevar a su casa unos soles para poder alimentar a su familia y por ello ahora necesitan de la colaboración de todos para comprar los medicamentos y el balón de oxígeno, con el que gastan alrededor de 900 soles.

