Blanca Rodríguez cree que Juan Manuel Vargas era necesario en la selección peruana para el Mundial

"¡Con los huevos de Vargas! ¡Con el empuje de Vargas!" , fue la frase que popularizó Daniel Peredo durante la narración del partido de la selección peruana contra Argentina por las Eliminatorias Sudáfrica 2010 . Y ahora Blanca Rodríguez la vuelve a utilizar en un misterioso mensaje en Instagram .

En esa noche del 2008 en el Estadio Nacional , Perú empató con Argentina y tenía la viva esperanza de clasificar en el mundial. Tras una gran recuperación de Juan Manuel Vargas de casi media cancha, Johan Fano pudo anotar el gol del empate.

"Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el pundonor de Vargas, con el corazón de todos, lo hizo Vargas, la metió Fano, la metió Fano, pita Amarilla, no merecíamos perder, no merecíamos irnos con las manos vacías, no merecíamos el uno a cero en contra ", narró Daniel Peredo.

En ese partido, se aplaudió el papel de Juan Manuel Vargas con la selección peruana. Y ahora que Perú quedó eliminado de Rusia 2018 tras perder por la mínima diferencia sus dos primeros partidos en el grupo C, Blanca Rodríguez no dudó en levantar la polémica con un mensaje refiriéndose a su esposo.

"Creo qué faltaron los huevos de Vargas... ¿digo no?" , escribió en Instagram la esposa de Juan Manuel Vargas . Muchos consideran que Blanca Rodríguez extraña a su esposo en la selección peruana y que envía una indirecta a los jugadores del equipo blanquirrojo.

Pese a que Perú no pudo clasificar a la siguiente ronda del Mundial Rusia 2018, se ganó el reconocimiento de los hinchas peruanos, los medios extranjeros y hasta otras selecciones. El equipo de Ricardo Gareca tendrá su último duelo en la Copa del Mundo este martes 26 de junio a las 9 a.m. contra Australia.

