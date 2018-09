Tilsa Lozano a Blanca Rodríguez: "Me solidarizo con todas las mujeres que hemos vivido un engaño" | VIDEO

Tilsa Lozano habló de Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas. Aunque fueron cortas declaraciones y Rodrigo González le preguntó por el tema, la Vengadora se mostró cauta al hablar de su ex y su esposa.

Rodrigo González le contó a Tilsa Lozano que Blanca Rodríguez había compartido una fotografía en redes sociales que rápidamente eliminó y que muchos consideraron era una indirecta para la Vengadora. En la imagen aparecía el loco Vargas echado sin ropa en la cama.

Al escuchar esto, Tilsa Lozano minimizó ese tema y consideró que estaba de más comentarlo porque ella estaba brindando una entrevista sobre un tema más importante: su familia. " Estamos hablando de cosas tan importantes que, qué colgó o qué no colgó. O sea... Pfff"

Publicación de Blanca Rodríguez Publicación de Blanca Rodríguez

Sin embargo, luego Tilsa Lozano se solidarizó con Blanca Rodríguez y todas las mujeres que han sido engañadas alguna vez. La Vengadora indicó que todas las personas son diferentes y cada mujer reacciona diferencia ante una infidelidad. Unos perdonan y otros no.

"Yo me solidarizo con todas las mujeres que hemos vivido algún engaño alguna vez porque duele. Por supuesto que duele. Porque hay mujeres que perdonan, mujeres que no, mujeres que prefieren seguir con una persona y volverse loca y pensar qué está haciendo o no, personas que tienen la capacidad de perdonar y las admiro, personas que necesitamos un poco más de tiempo... Al final, creo que no todos somos iguales", declaró Tilsa Lozano en entrevista con Rodrigo González.

Pero eso no es todo. Tilsa Lozano fue enfática en señalar que no fue una, sino dos mujeres quienes resultaron engañadas en el pasado, dejando entrever que a Blanca Rodríguez también le mintieron.

"Hay algo que me da entre risa y pena porque cada vez que yo pongo un post de superación o de cosas que me han pasado en la vida, todo lo quieren relacionar con eso. Mi vida no gira alrededor de eso", declaró Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano sobre Blanca Rodríguez

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE