¿Blanca Rodríguez pone en su sitio a Tilsa Lozano con este mensaje? ¡LA GUERRA CONTINÚA!

Tilsa Lozano declaró a Radio Capital que Juan Manuel Vargas es un NN y que el futbolista no tiene punto de comparación con el que considera el amor de su vida y padre de sus hijos, Miguel Hidalgo. Además de indicar que ella jamás fue la otra en la vida del 'Loco', ya que cuando se supo de su romance él estaba separado de Blanca Rodríguez.



Ante estas declaraciones, Blanca Rodríguez, fiel a su estilo, decidió ponerla en su sitio con un contundente mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

"Las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de nadie", publicó la también empresaria, quien recibió el 'corazoncito' de Juan Manuel Vargas.

Esta publicación tuvo la reacción de los seguidores de la mamá de los hijos del exjugador de Universitario de Deportes.



La popular 'Agua de Luna' también se tomó el tiempo de responder a un usuario que tildó a Tilsa Lozano de 'ex' de Juan Manuel Vargas: "ex, ex qué?", dijo en su comentario.

Tilsa Lozano en el programa radial, por otro lado, aseguró que nunca consideró que Juan Manuel Vargas sea el amor de su vida, sino una persona que no significó nada importante y que su relación a escondidas fue 'tormentosa y horrible'.