¿Blanca Rodríguez quiere que Juan Manuel Vargas esté en 'El Valor de la Verdad' para vengarse de Tilsa Lozano?

Aunque aún no está confirmada la presencia de Juan Manuel Vargas en 'El Valor de la Verdad' , las razones por las que el futbolista se sentaría en el sillón rojo no solo serían económicas, sino también para iniciar un nuevo capítulo en la guerra sin cuartel que se tienen declarada desde hace años Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano. La esposa del 'Loco' sería la que negocia todos los pormenores de la presentación de su esposo en el programa de Beto Ortiz y la intención que tendría es dejar en claro quién será siempre la mujer de Vargas.



De acuerdo a Carlos Cacho, Blanca Rodríguez ya tuvo una reunión con la producción de 'El Valor de la Verdad' y de las 8 preguntas que mencionan a Tilsa Lozano, solo aprobó tres que Juan Manuel Vargas responderá cuando se grabe el programa de Latina, donde la madre de los hijos del exjugador de la selección peruana estaría presente y como testigo del testimonio de su pareja.



¿POR QUÉ JUAN MANUEL VARGAS ESTARÁ EN 'EVDLV?



Aunque muchos consideran que la razón por la que el futbolista se sentaría frente a frente con Beto Ortiz es netamente económico, muchos de sus críticos en redes sociales especulan que esta sería la oportunidad que Blanca Rodríguez estaba esperando para vengarse de Tilsa Lozano y ponerla en su sitio, ya que durante años habría tratado que nadie olvide que ella estuvo con Juan Manuel Vargas.



Incluso, la guerra entre ambas fue declarada abiertamente tras la presentación de Tilsa Lozano en 'El Valor de la Verdad' y reveló abiertamente que estuvo con Vargas cuando este era pareja de Blanca Rodríguez y vivían juntos en Italia.

Durante años, y desde que ambas están en redes sociales, no han dejado de lanzarse indirectas, pero más Blanca Rodríguez, quien siempre la ha tratado como la otra, la amante o el error en la vida de Juan Manuel Vargas.



En una entrevista a Trome , Blanca Rodríguez contó que Juan Manuel Vargas "se equivocó, pero no se contaminó" y que tras conocer su infidelidad "nunca dejó de decirme que me amaba" y por ello lo perdonó, porque "juntos podemos superarlo todo".

150 MIL SOLES POR CONTAR SU VERDAD



Aunque Blanca Rodríguez sostuvo a Trome que no hablaría más sobre su relación de pareja, mucho menos de su vida privada por sus cinco hijos; tal parece que con el tiempo Juan Manuel Vargas y su pareja se convencieron de lo contrario y con su presencia en 'El Valor de la Verdad' confirmaría que tienen mucho más qué decir y responder a todo lo que Tilsa Lozano ha hablado durante los últimos años tanto en la prensa como en redes sociales.