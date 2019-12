¡Se lucieron juntos! Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez asistieron la noche del último jueves a un desfile de modas de Olinda Castañeda. Como era de esperar, los periodistas no se limitaron y le preguntaron por el supuesto romance entre Tilsa Lozano y Jackson Mora.

Al ser consultada sobre qué opinaba de la presunta intromisión de la ‘Vengadora’ en la relación de Olinda y el boxeador, la esposa del ‘Loco’ no pudo contener la risa y hasta se cubrió la boca. “Es que no quiero hablar nada de eso porque no me interesa en realidad. O sea, no me interesa la vida de nadie, me interesa mi vida nada más”, dijo.

Sin embargo, en un momento se atrevió a mandarle tremendo misil a Tilsa Lozano. “Es que yo no la conozco a ella tampoco, entonces yo no sé si ella va con la misma historia”, dijo en referencia al supuesto romance que mantuvo con Juan Manuel Vargas.

Cabe indicar que en los últimos días Tilsa Lozano y Jackson Mora fueron captados juntos subiendo a la camioneta del boxeador. Más recientemente, Magaly reveló un ampay donde se les ve juntos difrutando de las playas del norte con los hijos de la Vengadora.

Blanca Rodríguez sobre Tilsa Lozano (TROME)