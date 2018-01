Blanca Rodríguez a Tilsa Lozano: "No necesito casarme para ser una señora" [VIDEO]

Blanca Rodríguez, pareja y madre de los hijos del ‘Loco’ Vargas, le mandó un mensaje a Tilsa Lozano y dijo que no necesita casarse para ser una señora y que no le interesa lo que diga la ‘Vengadora’ de ella.



“Sí me voy a casar, pero no tengo fecha. Yo estoy feliz así, no necesito casarme para ser una señora”, afirmó Blanca Rodríguez.



Cuando le contaron que Tilsa Lozano comentó que ella y Juan Manuel son ‘tal para cual’, respondió: “No voy a decir nada de ella porque no me interesa, lo que opine ella ni nadie”, señaló Blanca Rodríguez.



“Yo no tengo guerra con nadie... y nunca hubo nadie que malogre la felicidad de la familia”, sentenció Blanca Rodríguez.



LA IGNORA

​

Por su parte, Tilsa Lozano aprovechó para responderle a su manera, durante un show.



“A ver chicas, tienen alguna envidiosa en su vida, que insiste e insiste, pero una las ignora como si fueran moscas... porque eso hay que hacer cuando las traumadas hablan, una solo las tienes que ignorar, sino hay que cantarles ‘desubicada, nunca podrás conmigo’”, dijo Tilsa Lozano, quien para finalizar le dedicó la canción ‘No te creas tan importante’.



Loco Vargas sobre Blanca Rodríguez y Tilsa Lozano