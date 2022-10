Blink-182, la famosa banda punk estadounidense, confirmó que Perú será parte de su gira mundial más grande hasta la fecha. Una colosal salida mundial con Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker; reunidos por primera vez, en casi 10 años.

El concierto se realizará en el Estadio San Marcos el día 14 de marzo del 2023 y tendrá como invitado especial a la banda Wallows. Las entradas saldrán a la venta desde este 17 de octubre a partir de las 10 a.m. vía Teleticket.

Producida por Live Nation, la gira mundial incluirá sus primeras presentaciones en América Latina junto con paradas en América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda; desde marzo del 2023, hasta febrero del 2024.

La banda también lanzará su nuevo sencillo, “Edging”, este 14 de octubre; marcando el regreso de Mark, Tom y Travis juntos en un estudio, después de una década.

El anuncio de la gira también presentará múltiples apariciones en festivales en América Latina y Estados Unidos, incluido el Lollapalooza, junto a los co-headliners Billie Eilish y Drake, y la edición 2023 de “When We Were Young” con Green Day, entre otros.

