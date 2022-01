La muerte del actor Bob Saget causó un gran dolor entre los seguidores de la recordada serie ‘Tres por tres’; pero también entre sus compañeros de reparto de la producción norteamericana. Este es el caso del actor John Stamos que no pudo ocultar su dolor por el deceso de su compañero y amigo de tantos años.





“Estoy roto. Estoy en completo y en absoluto shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho Bobby”, fue el mensaje del popular ‘Tio Jesse’, enterado del fallecimiento de Saget.

El fallecimiento del actor fue reportado por los principales medios de los Estados Unidos. ‘Danny Tanner’ fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en el condado de Orange, en el estado de Florida.

Bob Saget tenía 65 años y sin duda alguna su mayor papel fue el de Danny Tanner en Tres por tres (Full House), un padre de familia que tenía que asumir la crianza de sus tres hijas solo, debido al fallecimiento de su esposa. Pese a ello, contaba con el apoyo de su cuñado Jesse Katsopolis y su amigo Joey Gladstone.





Bob Saget fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel a los 65 años. (@johnstamos)

OTRAS FIGURAS DE TRES POR TRES DESPIDIERON A DANNY TANNER

La actriz Candace Cameron, quien interpretó el papel de D.J. también tuvo sentidas palabras en memoria de Bob Saget: “No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Yo lo quería tanto”, escribió.

En tanto, en la cuenta oficial de los Verdaderos videos hechos en casa, que también condujo Saget, se emitió un comentario sobre su partida: “Nos entristece oir sobre el fallecimiento del gran Bob Saget . Nuestros pensamientos están con sus amigos y familiares en este momento”.

