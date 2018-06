Tras los comentarios negativos en redes sociales sobre el segmento de retoques que propusieron en 'En Boca de Todos' a los jugadores de la selección peruana basado en las fotografías del álbum Panini. Ricardo Rondón , conductor del programa, dedicó unos minutos a explicar este tema.

Ricardo Rondón alegó que se habla de "algunas cosas malintencionadas en redes", respecto a las reacciones que se han dado, pero que "en ningún momento (el programa) pretendió ser burlesco ni pretendió faltarle el respeto a los demás, no señores, aquí, en ' En Boca de Todos' no emitimos juicios sobre nadie, no es nuestro estilo".

El último lunes el programa invitó a un cirujano plástico para comentar sobre retoques estéticos que podrían hacerse los jugadores de la selección peruana, sin embargo, los comentarios negativos comenzaron a resaltar.



Ricardo Rondón aseveró que "invitamos a un cirujano plástico, a un profesional de la belleza para que él diera sugerencias sobre qué tipo de retoques podría hacerse un jugador . Ojo, retoques".

Asimismo, mencionó que En Boca de Todos es un programa multicultural y multirracial, y dejó en claro su evidente molestia ante el comentario que publicó el periodista Marco Avilés el cual tituló ‘Cómo blanquear a un futbolista negro’, lo cual calificó de ignominia y falta de respeto hacia los jugadores de la selección peruana , es decir, un deshonor.

Ricardo Rondón agregó que "jamás hemos hecho (los conductores) una pregunta de ese tipo, en este programa (En Boca de Todos) nunca hemos utilizado una pregunta tendenciosa, abusiva y mucho menos discriminatoria contra cualquier ser humano, porque todos somos iguales", concluyó.

Programa 'En Boca de Todos' se pronuncia ante comentarios en redes sociales.

