Hija de Alfredo Barnechea llegó en mototaxi a su boda y político pidió su chicharrón: todos los detalles

El reciente matrimonio de Belén Barnechea Ganoza con Martín Cabello de los Cobos, nieto de los condes de Fuenteblanca, ha generado gran polémica en los últimos días por sentar a mujeres en el suelo mientras ellos caminaban al salir del altar. Por ello, el programa de Magaly Medina compartió más detalles de la boda de la hija de Alfredo Barnechea.

Pero, ¿cómo nació su historia de amor? Belén Barnechea conoció al también empresario Martín Cabello cuando decidió abrir un negocio de una pastelería local en Madrid, haciéndose conocida como ‘La repostera de la jet en español’.

La hija de Alfredo Barnechea, quien nació en el norte del Perú y la marinera es parte de su tradición familiar, ha recorrido el mundo al lado de su ahora esposo, sin embargo, decidió celebrar su boda en Trujillo con gran cantidad de invitados, entre ellos, el político Víctor Andrés García Belaunde.

Los ‘urracos’ de Magaly Medina estuvieron presentes en la iglesia de arquitectura colonial del Monasterio El Carmen, lugar donde Belén Barnechea contrajo nupcias. La hija del político llegó a las afueras del altar en una mototaxi, lo que llamó la atención de los presentes.

Además, para recordar su histórico rechazo al chicharrón que supuestamente sepultó su candidatura a la Presidencia de la República, Alfredo Barnechea hizo un hilarante comentario.

“¿Y el chicharrón? jaja Ya me libero de una que ya no me cuesta a partir de hoy día estará feliz. Ahorita viene, viene en un vehículo especial (mototaxi)”, dijo en medio de reporteros mientras esperaba a su hija.

Magaly elogia boda de la hija de Alfredo Barnechea

“Hicieron una cosa creativa porque llegar en una especie de mototaxi... ella muy sencilla, parece que quiere muchísimo a Trujillo, la tierra de sus antepasados maternos”, comenzó comentando Magay Medina sobre la boda de Belén Barnechea.

Pese a las críticas, la conductora de Magaly Tv La Firme resaltó las ‘estampas’ que se presentaron a lo largo del camino, como la marinera norteña, las bandas y los fuegos artificiales. “La gente en redes sociales descontextualizó estas estampas que presentaron para sus invitados extranjeros. Querían mostrarles la cultura del norte del país y alguna gente lo ha menospreciado y no es así”, dijo la periodista.

En ese sentido, explicó que en otros países estas representaciones son muy normales. “Esto es muy natural. En Cartagena los novios caminan por la calle con las morenas que van bailando, tocando los tambores, es parte de la cultura africana que en algún momento llegó a Colombia”, acotó Magaly Medina.