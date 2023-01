Nicole Akari se presentó el programa estreno de “Amor y Fuego” y opinó sobre el look que usó Janet Barboza en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña.

La modista y estilista resaltó el vestido de la popular ‘Rulitos’, pero hizo una sugerencia en los pendientes y zapatos.

“Lo que rescato es que para otras veces que la hemos visto, sobre todo por el vestido donde le dije que le habían estafado con el traje, con este vestido trató de pasar ‘como que no me digan nada, me lo voy a poner’. La silueta de ella es buena”, comentó Akari en conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Lo que sí le faltó... fueron los aretes. Yo creo que a ese traje le faltó o unas sandalias que le levante el traje o un accesorio. Todo me pareció muy lineal” , añadió.

Finalmente, Nicole Akari no tuvo buenos comentarios por el peinado que eligió Barboza: “ Se hizo la trenza que ella usa para dormir. Se sacó el gorro del baño y se fue a la boda... creo que arriesgó porque otras veces nunca lo cambia. Esta mujer tuvo como 20 peluquerías y creo que todos los peluqueros se fueron porque no acierta”.

BODA DE BRUNELLA HORNA Y RICHARD ACUÑA

Brunella Horna y Richard Acuña se casaron este sábado 7 de enero en una ceremonia privada que se llevó a cabo en el distrito de La Molina.

Al evento asistieron distintas figuras del entretenimiento como Janet Barboza, Ethel Pozo, Gisela Valcárcel, Edson Dávila ‘Giselo’, entre otros.

Al matrimonio también asistieron figuras de la política como Mercedes Araoz, José Luna, Carlos Bruce, María del Carmen Alva, Patricia Juárez, Juan Sheput, Luis Galarreta, entre otros.

La cuota musical la puso la agrupación peruana We The Lion y la cantante Marisol. Además, el plato fuerte de la noche fue el colombiano Mike Bahía.

