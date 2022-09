¡ADVIERTE! Ethel Pozo remarcó que no declarará a los medios de comunicación porque sus invitados, la mayoría de ellos, no trabaja en TV y quiere proteger su privacidad.

La hija de Gisela Valcárcel insistió que en su boda habrán niños y mamás del colegio de sus hijas, y por ello no quiere exponerlos a las cámaras de televisión.

“Estarán mis niñas que, sobre todo, siempre las cuido porque es parte de su privacidad y otros niños, mamás del colegio, gente, como les decía, que en su mayoría no trabajan en televisión, no son públicas, esos son mis invitados (…) en su mayoría no son conocidos y, como les digo, hay muchos niños y quiero respetar la privacidad de ellos”, expresó.

Ethel Pozo anuncia que sí “filtrará” cosas en su IG

A pesar de no declarar a la prensa, la hija de Gisela Valcárcel enfatizó que ella sabe que trabaja en TV y que está feliz de poder compartir todo en sus redes sociales.

Ethel Pozo insiste que no declarará mañana, pero sí ‘filtrará’ detalles en su IG: “Mis invitados no trabajan en TV”

“Por supuesto por aquí, por las redes sociales, les voy a compartir porque sé que trabajo en televisión, me encanta compartir con mis seguidores todo lo que estoy viviendo, todo lo que me está pasando (...) Aquí voy a estar, por aquí filtrando todo (...) yo les voy a compartir todo por aquí, en las redes sociales, yo sé que me debo al público y por supuesto, con todo cariño,”, explicó.

