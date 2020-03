¡Los memeros no se detienen! El Bono de 380 soles que destina el Gobierno Peruano para las familias más vulnerables por la pandemia de Coronavirus es blanco de memes. Algunos protagonizados por Melissa Klug y Leyla Chihuan.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, anunció que hoy se activó la plataforma virtual por internet en donde las personas podrán consultar si les corresponde la entrega del bono de 380 soles por familia que el gobierno entregará ante el estado de emergencia nacional por el coronavirus y en el que ha obligado a millones de peruanos a mantenerse en casa.

La respuesta de este anuncio por parte de memeros y usuarios de redes sociales fue viralizar imágenes donde personas como Melissa Klug y Leyla Chihuan son beneficiadas con esta medida. Incluso, Rodrigo González se sumo a la lista de personas que comparten estos memes a través de su cuenta de Instagram y Facebook.

Cabe destacar que algunos usuarios en redes sociales consideran que la imagen es real, no obstante, se trata de imágenes que son compartidas a modo de broma. Ni Melissa Klug, ni Leyla Chihuan se encuentran en el grupo de personas de extrema pobreza, para quienes está destinado ese bono.

Melissa Klug ha sido blanco de críticas por su disputa con Jefferson Farfán sobre el dinero que destina el futbolista a sus hijos. En febrero de este año, la “Blanca de Chucuito” estableció un juicio de alimentos contra el futbolista.

En una entrevista con este diario, Melissa Klug se defendió de las críticas y dijo que no es interesada. “La gente puede decir lo que quiera de mí, pero de mala madre jamás. Solo lucho por los derechos de mis hijos, porque a los míos, como conviviente del señor por 11 años, renuncié... No soy una viva que está pidiendo más, ese es el acuerdo que Jefferson y su abogado hicieron, hasta me demandan por un régimen de visitas cuando está estipulado que este es sin limitaciones. Hacen un reportaje sacando mi pasado y no sacan lo de él o se han olvidado que no es la primera vez que está envuelto en un juicio por la pensión de alimentos y otro tema por su niña” respondió la Blanca de Chucuito.

