A través de sus redes sociales, Brando Gallesi salió al frente para negar que sea el joven que fue cubierto con los desechos de un baño portátil. Según el actor, él estaba en un concierto y no es la persona que sale en el video, el cual ya se viralizó en redes sociales.

LEE TAMBIÉN: Joven termina empapado de desechos tras volcadura de baño portátil en evento de Halloween

“No pensaba hacer esto, pero ya se ha salido de control. Hay familiares y amigos que le han escrito a mis padres y hermana (...) Me han llamado de canales de TV para hacerme una entrevista y no entendía que había pasado (...) No soy yo, yo estaba en un concierto por Halloween”, expresó.

El actor explicó que varias personas lo etiquetaron en el video del incidente, pero remarcó que no es esa persona, e incluso indica que existen diferencias físicas. “Si se dan cuenta, el pata tiene el cabello corto y yo estoy con el cabello larguísimo, y es un poco más alto”, agregó.

Brando Gallesi se solidariza con joven: “Páseme su usuario si lo conocen”

Finalmente, Brando Gallesi expresó su solidaridad con el joven que aparece en el video cubierto de desechos y pidió a los que lo conocen que le den su usuario en redes para hablarle.

“En verdad, pobre chico, ojalá que esté bien, esté tranquilo porque le ha podido pasar algo. Si lo conocen páseme su usuario que me gustaría escribirle”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Valery Revello intentó besar hasta siete veces a Diego Rodríguez, según Amor y Fuego

Jamila Dahabreh se pronuncia tras haber sido captada ‘pasada de copas’ en Halloween: “¿Eso es importante?”

Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba serán ‘padres unidos’ por su hija: “Desde el amor todo se puede”