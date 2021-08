La bailarina Brenda Carvalho afirmó que el anillo de compromiso que le entregó su pareja, el futbolista Julinho, es un regalo simbólico porque ella no cree en el matrimonio y prácticamente llevan una vida de casados.

Brenda, te sorprendió Julinho entregándote el anillo de compromiso, en vivo y en directo en el programa ‘En boca de todos’.

Sí, bueno fue un regalo de símbolo porque Julinho sabe que yo no creo en el matrimonio, pero él dice que es simbólico.

¿Igual te sorprendió?

Julinho siempre me sorprende.

MIRA : Brenda Carvalho es full chamba y se da sus escapadas con Julinho

No te lo imaginaste...

No, él me dice que hemos pasado por tantas (cosas) juntos que (lo del anillo) es para seguir haciendo historia ja,ja,ja.

Te dedicó unas palabras muy lindas, dijo que eres el amor de su vida y su eterna princesa.

Fue muy tierno.

Como se sabe, Brenda Carvalho y Julinho tienen 11 años de relación y el futbolista la sorprendió, en ‘En boca de todos’, entregándole el anillo de compromiso.

“Brenda eres el amor de mi vida, la que escogí para toda mi vida. Me encanta despertar y dormir a tu lado, me encanta lo que eres, cómo eres, esta loquita que baila todo el día y no me deja dormir e igual me hace muy feliz. Esta pandemia sirvió mucho para saber de nosotros y la pasamos bien juntos, nos abrazamos, nos reímos, jugamos. Este anillo simboliza lo que somos nosotros, una sola persona. Un hombre y una mujer se unen en uno. Te amo mi princesa, vas a ser siempre mi princesa”, dijo el futbolista quien se arrodillo ante la garota y selló el momento con un romántico beso.

Luego, Brenda afirmó que se emocionó. “Él tiene las palabras exactas en el momento correcto. En pandemia, muchos se separaron pero nosotros no, nos hemos divertido, nos hemos peleado pero supimos sobrellevar... No es esto (el anillo) es lo que tú sientes, cada palabra y gesto”, finalizó.

BRENDA CARVALHO : “ME GUSTARÍA TENER DOS BEBÉS”

Brenda Carvalho contó que inició un tratamiento de fertilidad porque desea ser madre de dos hijos al lado de su pareja, Julinho.

“Tengo planes de ser mamá, quiero tener dos bebés hermosos, no sé si en pandemia sería lo más indicado, pero ya estoy haciendo el procedimiento médico para ir pensando en tener mi pancita”, sostuvo la garota.

Vimos en tus redes sociales que estás saliendo de casa a hacer notas con ‘Atrévete a soñar emprendedor’, ¿sientes temor al contagio de coronavirus?

No salgo mucho, estuve haciendo la cuarentena al pie de la letra y si salgo voy con mi litro de alcohol, me llaman exagerada, pero no me importa. Tengo dos motivos por los que me cuido, primero porque Julinho es alérgico, no puede tomar pastillas, y segundo porque mis defensas están bajas porque de pequeña tuve meningitis bacteriana y no todos los analgésicos me hacen efecto. Estamos muy encerrados y haciendo todo virtual, estoy cuidando de mi salud y la de Julinho.

TE PUEDE INTERESAR :