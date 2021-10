Brenda Carvalho aseguró que le sorprendió su sentencia en ‘Reinas del show’, pero ella se quedará con la corona. Dice que Vania es como una cajita de sorpresa que explotará en cualquier momento.

“Por mis cálculos ya estaba en sentencia, pero sí me sorprendió el puntaje, no esperaba que fuera tan bajito. Yo he sentido que cumplí con lo que había ensayado (caracterizó a Madonna), con la propuesta, con la puesta en escena. Entonces, fue como un shock porque yo no me equivoqué absolutamente en nada, pero al jurado no le gustó, no le llenó y estoy sentenciada”, afirmó.

Crees que estás en desventaja al estar sentenciada con Vania, porque ella tiene más seguidores y pueden salvarla.

Bueno, si es cuestión de votos totalmente estoy en desventaja, aparte porque me hackearon la cuenta, pero no voy a perder la fe. Lo que busco siempre es brindar un buen espectáculo para el público y que me apoyen.

Milena dijo que Vania está ‘calentando el puesto’. ¿Tú que piensas?

Siento que Vania como estuvo apartada de lo que son las pantallas, viviendo afuera mucho tiempo creo que se ha olvidado de cómo es la adrenalina, cómo es el movimiento. Pero siempre dije que Vania en cualquier momento nos va a mostrar una sorpresa, aparte es una chica sexy y ella sabe que con el solo hecho de salir al escenario hace que la gente diga ¡gua! y eso es bueno. Vania es como una cajita de sorpresa, el día que menos lo esperas, que todo el mundo ya no cree en ella sale esa mujer que todos están esperando. Yo no me puedo quedar atrás porque no voy a esperar que Vania explote y justo sea conmigo. Yo voy a salir con todo.

Tienes una lesión en la rodilla, eso te perjudica...

No tiene nada que ver, yo estoy recuperada. Una cosa es que sea precavida, por si las moscas vamos con calma. Ya estoy recuperada, todavía tengo pequeñas cositas, pero estoy enterita. Ahora yo voy más por la línea, por la elegancia, ese es mi estilo, ya no voy por locuras ni nada.

Tú quieres la corona de ‘Reinas el show’ sí o sí.

Ya dije que entré a sentencia por un tema del jurado, pero yo cumplí con lo mío. Pero esa corona no va a salir si no está en mi cabeza, así que agárrense.

Veremos a Julinho como tu refuerzo este sábado...

No estaría nada mal, pero Julinho tiene dos pies izquierdos. Yo pondría a Paloma Fiuza porque ella baila, Julinho solo estará de refuerzo si Paloma no puede venir.