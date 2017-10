Brenda Carvalho y Julinho le dicen 'no' al matrimonio [VIDEO]

La ‘garota’ Brenda Carvalho y su pareja Julinho, tras siete años de relación, aseguraron que no piensan casarse.



“No es necesario casarnos. En nuestros planes no está el matrimonio. Ambos ya lo hemos hecho antes y no es una necesidad. Muchas veces uno se casa y la cosa se complica, cuando firmas un papel las cosas cambian y, por eso, hemos tomado la decisión de que no. Somos felices conviviendo, para qué cambiar eso”, expresó Brenda Carvalho.



De igual manera, Julinho ratificó lo dicho por su pareja.



“Somos diferentes a muchas parejas. Pretendemos seguir nuestra metodología, nuestra relación de esa manera. Eso sí, no estamos en contra del matrimonio. La gente lo puede hacer, pues es una experiencia bonita. No queremos cambiar las cosas porque así funcionan muy bien”, puntualizó Julinho.

baile de Brenda Carvalho