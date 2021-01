Brenda Carvalho contó que inició un tratamiento de fertilidad porque desea ser madre de dos hijos al lado de su pareja, Julinho.

“Tengo cita con mi doctor en febrero, por cuidarme tantos años me estanqué. Tengo planes de ser mamá, quiero tener dos bebés hermosos, no sé si en pandemia sería lo más indicado, pero ya estoy haciendo el procedimiento médico para ir pensando en tener mi pancita”, sostuvo la garota al anunciar la nueva temporada delndedor’, todos los sábados y domingos, a las cinco de la tarde, por Viva TV.

¿Estás practicando bastante?

Eso sí, ja, ja, ja.

Vimos en tus redes sociales que estás saliendo de casa a hacer notas con ‘Atrévete a soñar emprendedor’, ¿sientes temor al contagio de coronavirus?

No salgo mucho, estuve haciendo la cuarentena al pie de la letra y si salgo voy con mi litro de alcohol, me llaman exagerada, pero no me importa. Tengo dos motivos por los que me cuido, primero porque Julinho es alérgico, no puede tomar pastillas, y segundo porque mis defensas están bajas porque de pequeña tuve meningitis bacteriana y no todos los analgésicos me hacen efecto. Estamos muy encerrados y haciendo todo virtual, estoy cuidando de mi salud y la de Julinho. (D. Bautista)