La animadora Brenda Carvalho negó los rumores de que se encuentra embarazada, pero asegura que el próximo año espera tener dos hijos porque se muere de ganas por cargar a sus bebés.

En las redes sociales mostraron unas imágenes donde apareces junto a Julinho en una clínica y especulaban que estarías embarazada. ¿Es cierto?

No es cierto, no estoy gestando. Esas imágenes corresponden a mi cita anual y me ha tocado hacerlo en plena pandemia. La pospuse un par de veces, pero ya tenía que asistir a la clínica para llevar un buen control de mi salud. Es más, fui dos días seguidos para realizar primero mis exámenes y luego a la cita con la doctora...

Entonces, ¿no hay buenas nuevas por el momento?

Todavía no, pero lo más gracioso es la forma cómo quieren vender una noticia porque hasta dijeron que estaba yendo a la zona de fertilidad, ja, ja. Y yo solo he ido a ginecología y en seis meses debo volver.

¿Y ya piensas en la maternidad?

Sí, quiero tener dos bebés hermosos, pero ahorita no es el momento. Por la pandemia que estamos viviendo no me siento segura para embarazarme. Si Dios quiere y me lo permite, el próximo año podría ser el momento para ser madre y que sean dos de una sola vez. (E.C.)

