Brenda Carvalho revela en Fiestas Patrias que está "orgullosa de ser peruana" | ENTREVISTA

‘Estoy orgullosa de ser peruana’, afirma Brenda Carvalho , mientras fija postura y agarra su falda desde el cuarto pliegue para comenzar con el zapateo cruzado al compás de ‘La concheperla’.

Ella tiene raíces brasileñas y argentinas, pero baila muy bien la marinera y otras danzas típicas peruanas, las cuales aprendió luego de nacionalizarse.Hoy, con mucha emoción, nos cuenta que en el Perú encontró su verdadero hogar y celebra orgullosa las Fiestas Patrias.

“La primera vez que bailé marinera fue en ‘El gran show’, para mí es el baile más hermoso y elegante. A diferencia de otras danzas, me costó mucho aprenderla porque tiene mucha técnica y la postura va desde el hombro hasta la punta del dedo”, añade.

Pero cuando se trata de bailar, para ti no hay imposibles...

Para mí, aprender a bailar la marinera fue más difícil que el tango o el chachachá, pero con mucho esfuerzo y dedicación logré sacar los pasos. También aprendí el huayno y el festejo. Además, siempre pongo música peruana en mis shows infantiles.

¿Desde cuándo eres peruana?

Desde hace ocho años tengo el orgullo de ser peruana, tengo mi DNI, tomé la decisión porque quise, amo este país. Tengo quince años viviendo aquí, es mi hogar, soy la mujer más feliz del mundo. Siempre estoy haciendo marketing al Perú porque a mis amigos extranjeros les digo: ‘Tienen que conocer Perú, posee una gastronomía y cultura hermosas’.

Brenda Carvalho Brenda Carvalho

Hablas del Perú con gran admiración...

Así es, me siento totalmente identificada, me siento más peruana que la papa. Cuando viajo al extranjero, quiero regresar corriendo a mi casa porque extraño todo, la comida, la humedad, la Lima gris en tiempo de invierno. Estoy acostumbrada.

Háblanos de tus raíces...

Mi mamá es argentina y mi papá brasileño, pero soy peruana.

¿En los trámites para lograr tu nacionalidad, rendiste el examen de historia?

Claro, estudié todo y obtuve buena nota, pero lo que más me emocionó fue cuando me dijeron que cante el himno nacional. Recuerdo que alcé la voz y comencé: ‘Somos libres, seámoslo...’

¿Y sabes la sexta estrofa?

‘En su cima los Andes sostengan, la bandera o pendón bicolor...’. Hace poco me invitaron al Ejército y me di con la sorpresa de que algunos invitados no sabían la letra de la sexta estrofa, pero Brenda sí sabía. Hasta el coronel me dijo: ‘Tú eres la extranjera nacionalizada peruana más orgullosa que hemos recibido’.

¿Cocinas comida peruana?

Sé cocinar ají de gallina, papa a la huancaína, cebiche, leche de tigre. Cuando voy a Brasil o Argentina me piden que cocine algo de Perú y yo encantada.

¿Eres de hablar jergas peruanas?

Bastante, cuando estoy manejando digo: ‘Oye, chocherita o batería, ayúdame pues’. La gente me mira y dice: ‘Esta gringa es bien peruana y con barrio’.



¿Has comido alguna vez en carretilla?

Por supuesto, mi cebiche, chanfainita, broaster y anticucho. Por eso, hasta he tenido infecciones estomacales, ja, ja, ja.



Además, aquí encontraste el amor...

Con Julinho vamos a cumplir 10 años juntos, Dios quiera que de aquí a 20, 30 o 50 años sigamos igual. Él también nació en Brasil y se nacionalizó en el año 96’ para jugar por la selección nacional.

Brenda Carvalho Brenda Carvalho



Quieres llegar a su lado de viejita...

Sí, me veo con Julinho bailando hasta viejitos y disfrutando de la vida. Somos compañeros, enamorados, familia, la mezcla de la cultura nos unió y amamos al Perú. Cuando hablamos entre nosotros lo hacemos en portugués para no olvidarnos.



¿También querrán que su primer hijo nazca aquí?

Claro, queremos un hijo peruano. Ya en dos añitos quiero ser madre.

¿Te gustaría que sea hombre o mujer?

Me gustaría la parejita. Hablé con mi ginecóloga y me dijo que puedo elegir el sexo y que fueran gemelos, pero es un poco complicado porque soy muy pequeña para llevar una gran barriga. Aún falta tiempo para decidirlo.

¿Y el matrimonio?

Nosotros no pensamos en el matrimonio porque llevamos una vida de casados desde hace mucho tiempo y somos felices.



¿La diferencia de edades en algún momento afectó su relación?

Julinho tiene 52 años y yo 34, pero él es superjovial, nos va muy bien.

Brenda Carvalho Brenda Carvalho

¿Es celoso?

Ya pasó esa etapa, ya tuvimos nuestras peleas y hemos regresado.



¿Cuántas veces han terminado?

Un montón, más de diez veces y la gente no tiene ni la menor idea. Cuando regresa siempre es lindo, la reconciliación es la mejor de todas.



¿Han tenido problemas de infidelidad?

Nada, la confianza es total.



¿Qué proyectos se vienen para ti?

Ahora estoy en el reality de baile ‘Divas’ (de ‘Esto es guerra’) y preparándome para la campaña navideña del ‘Show de Brenda’; siempre me organizo con anticipación porque soy muy detallista con los espectáculos infantiles que presento junto a mi equipo de trabajo.



Para terminar, ¿qué mensaje le darías a los lectores de Trome por Fiestas Patrias?

Que disfruten de su país, quiéranlo y cuídenlo. Aprovechen estas Fiestas Patrias para pasarla en familia, no esperen a estar lejos para añorar esta hermosa tierra. ¡Arriba Perú!