Brenda Carvalho dijo que está feliz de ser parte del programa web, 'Las inconfesables’, junto a Michelle Soifer, Angie Arizaga y Carla Chuiman, y asegura que cada sábado la gente las conoce un poco más.

"Es un vacilón conocer, saber un poco más de nosotras, lo que hemos hecho, lo que pensamos. Yo me divierto un montón y la gente nos conoce un poco más. Además hemos logrado un estilo diferente”, dijo la garota.

De otro lado, Brenda Carvalho contó que pudo recuperar sus cuentas de sus redes sociales, que fueron hackeadas, cuando ya había perdido las esperanzas.

“Ya estaba perdiendo las esperanzas, pero recuperé mis cuentas y estoy feliz. Fue una lucha constante, al final el soporte técnico de Facebook me ayudó después de toda la bulla que hicimos”, comentó.

No tienes temor que vuelvan a hackearte.

Ahorita estoy con una persona que me está ayudando desde que empezó el tema. El me ha puesto un ‘token’ en mi Instagram, entonces no le da chanche a que alguien entre nuevamente a mi cuenta. Él se va a quedar a cargo durante unas semanas por si acaso quieran hackearla.

LE PEDÍAN DINERO

Como se recuerda, Brenda Carvalho dijo que 'vivía un drama’ ya que el hacker le exigía la suma de cinco mil dólares para devolverle su cuenta de Instagram y que incluso esta persona se había comunicado con algunos de sus contactos para pedirles dinero.