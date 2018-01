Brenda Carvalho: Separación de Julinho es "puro humo" [VIDEO y FOTOS]

La ‘garota’ Brenda Carvalho aseguró que son falsos los rumores que aseguran el fin de su romance con Julinho, con quien tiene 7 años de relación.



“Yo creo que eso salió el ‘Día de los Inocentes’ y la gente lo malinterpretó, pero es puro humo. Como siempre digo, toda relación tiene sus altos y bajos, aparte, el año pasado estaba muy eufórica porque estaba en ‘El gran show’, ‘Reyes’, ‘Combate’, mis shows y Julinho me decía ‘ya bájate’, que me tranquilice y seguramente por eso hemos discutido, pero es algo tonto”, afirmó Brenda.



De otro lado, comentó que se viene recuperando de la cirugía que se hizo para cambiar sus implantes mamarios y la próxima semana definirá si continúa o no en ‘Combate’.



“Me operé las bubis porque las tenía hace 14 años y había que cambiarlas”, indicó. (M.C.)



Reyes del Show: Brenda Carvalho