Brenda Carvalho le dijo 'conchuda' a Spheffany Loza :O ¡¿Qué pasó?! [VIDEO]

Brenda Carvalho calificó de conchuda a Spheffany Loza , quien se burló de ella cuando le ganó en una de las competencias.

“Se burla porque gana una vez, de las diez que gano yo, que le aproveche. No escuché lo que dijo, pero normal porque yo no tengo por qué fingir mis lágrimas”, dijo Brenda Carvalho, quien contó que lloró por los comentarios negativos del equipo rival.

“Hicieron comentarios feos y eso me afectó un montón. Lo que me dijeron me bajoneó un poquito, chocó mi corazoncito y me puse a llorar. A mí no me gusta que me hablen cosas feas”, indicó Brenda Carvalho.

En otro aspecto, recientemente Julinho reveló que continúa su relación con Brenda Carvalho y que la ‘garota’ no lo dejará porque está ‘enterito’.



“Somos una pareja normal como cualquier otra. Tenemos nuestras discusiones, pero en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza eso (la separación)” , dijo el futbolista Julinho.



