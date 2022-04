Brenda Carvalho y Julinho es una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula local. Su romance inició en el año 2010 y el tiempo que llevan juntos no fue condicionante para que piensen en el matrimonio. Sin embargo, la bailarina confirmó que ya tienen planeado en tener hijos.

En declaraciones a América Espectáculos, Brenda Carvalho reveló que ya inició un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada. Según precisó, está a la espera de lo que el médico le diga para iniciar con el proceso.

“ Estoy justamente haciendo un tratamiento, vamos a ver si me funciona, mañana tengo la cita , mañana empiezo a las 9am. Estoy bien, voy a conversar mañana, por eso no puedo hablar nada porque no sé qué decir. La idea es conversar con el doctor, a ver qué me dice, qué me recomienda, a ver qué hacemos y ya damos el siguiente paso”, señaló.

Al ser consultada por el éxito de su romance con el exfutbolista Julinho, la también animadora infantil remarcó que la clave en su relación es la comunicación como grandes amigos.

“ Conversación, comunicación, sonrisa y muchos chistes creo yo, es la base . En una relación tienes que ser pata primero, mejor amigo, yo creo que ese es el gran secreto. Decirnos todo lo que pensamos, eso es chévere”, dijo.