¿QUÉ SE HIZO? La novia de Guty Carrera, Brenda Zambrano, sorprendió en sus redes sociales al compartir imágenes y videos de cómo quedó su rostro tras haberse sometido a una sesión de tatuajes. La modelo decidió tatuarse unas pecas en la cara y este fue el resultado.

En sus redes sociales, Brenda Zambrano mostró el resultado al tercer día de haberse sometido a esta nueva moda de tatuarse en el rostro. Al parecer, conforme pasen los días, las marcas desaparecerán.

El hecho generó tanta curiosidad y polémica entre sus seguidores que muchos indicaron que su apariencia era muy similar a la de una persona con varicela o sarampión. Sin embargo, con un poco de maquillaje, las secuelas no son notorias.

Por su parte, Guty Carrera tomó con humor la nueva apariencia de su novia y apodó ‘la pecas’ a Brenda Zambrano ya que aún son muy notorias las marcas que dejó en su rostro la sesión de tatuajes.

Hace unos días, Brenda Zambrano afirmó que el ‘pasado, pisado’. “El pasado ya fue ahora estamos en el presente, si el fue travieso, ‘sino fue infiel’ , a mí eso no me importa. Yo estoy con él, lo amo y así tal cual, lo adoro y lo quiero”, afirmó.

BRENDA NO PERDONARÍA UN COQUETEO

En tanto cuando a Brenda le preguntaron si botaría de su vida a Guty si es que este coquetea con otra mujer, la mexicana fue contundente con su respuesta.

“Él lo tiene clarísimo, a mí esas cosas no me gustan. Si está conmigo, está conmigo, sino chacha (adiós). No le puede sonreír a nadie. No andamos con esas cosas, ya estamos grandes para andar en esos jueguitos tontos, si quiere estar conmigo, él sabe lo que tiene que hacer y yo también”, afirmó.

