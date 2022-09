La cantante Briyit Palomino le recomendó a Estrella Torres que separe el amor y los negocios, ahora que su novio Kevin Salas se ha convertido en su mánager, porque puede tener problemas.

“Yo he pasado por esa experiencia, que una expareja fue mi mánager y no es bueno confiar demasiado. Mi mamá alguna vez me advirtió y me dijo ‘cuidado con ese hombre’ y no se equivocó. Así que le diría a Estrella que no confíe al 100 % porque uno nunca sabe lo que puede pasar. A mí prácticamente me estafaron y utilizaron”, señaló la Vampiresa de la cumbia.

¿Crees que a Estrella le pase lo mismo?

Ojalá que no, pero pasa que a veces confiamos demasiado en las personas, en los hombres y nos pagan mal. Nosotros como mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que saber diferenciar entre nuestra carrera artística, porque es nuestra, con el amor. Tenemos que separar las dos cosas porque si las juntamos le puede pasar lo mismo que a mí, ojalá, Dios, quiera que no sea así.

Lo mejor sería que trabajen por separado y cada uno gane si dinero.

Sí, porque a veces no sabes cómo van a terminar las cosas. En la música nosotros como artistas siempre tenemos pequeñas discusiones (con el mánager). De todas maneras, van a discutir de cualquier cosa y ahí vienen los problemas. Después nos arrepentimos de haber confiado tanto en una persona.

Como se dice no hay que mezclar el amor y los negocios

Si, lo mejor es tener las cosas separadas

Y hablando de otro tema, ¿cómo vas con los galanes, sigues soltera?

Estoy en planes con otro bailarín, tiene 24 años y está por terminar su carrera de psicología

Están en plan de salientes, aun no hay una relación formal.

No. Él fue el chambelán de mi prima en sus 15 años, hace tiempo ya. Me llamó la atención, pero yo tenía pareja todavía, pero hemos estado en contacto. Ahora que estoy soltera hemos decidido ver cómo vamos van avanzando las cosas. Él dice que quiere algo serio y bueno no sé, al final estoy soltera.

Como dices estás soltera y no tendría nada de malo que tengas una nueva relación

Sí, yo vivo mi vida al máximo. Te cuento que el otro día casi me accidento, estaba en un viaje de Arequipa a Puno, el chofer del carro no se dio cuenta y pisó una piedra y no sé cómo maniobró el señor para estabilizar el auto, la salvamos.

Te pegaste un buen susto.

Incluso yo no quería hacer una fiesta porque mi cumpleaños, pero después de eso susto dijo ‘el día que me muera no me voy a llevar ningún carro, ninguna casa’, no me voy a llevar nada de lo que estoy haciendo actualmente para el futuro. Así que festejé por todo lo alto, llevé una banda por mi cumpleaños y fue ¡la fiesta! así que no me arrepiento.

Magaly hace ‘polvo’ a novio de Estrella Torres: “Tú sigues viviendo de ella”

Estrella Torres fue la invitada al set de Magaly Medina este viernes 23 de setiembre, junto a su novio, Kevin Salas. Los novios se mostraron contentos, pero les cambiaron las caras cuando la ‘Urraca’ criticó a Salas, por no tener ingresos mensuales y vivir del dinero de Estrella, ay que es su mánager.

“Pero eso no es chamba pues, quiere decir que toda la plata sale de un solo bolsillo, tu trabajo (Estrella Torres) porque tú le tienes que pagar su comisión a él por cerrarte los contratos y por administrar tu dinero”, cuestionó la conductora de espectáculos.

Magaly afirmó que Salas debería ser una persona económicamente independiente para alcanzar sus éxitos personales.

“Si yo fuera la mamá de Estrella diría: ‘Este chico tendrá una carrera, ya tiene 30 años, pero yo veo que quien le paga su sueldo ahora es mi hija’. Yo pensaría eso, y creo que a ninguna familia le da mucha seguridad un hombre así”, criticó.

“Yo no le daría un sueldo a mi marido. Esta es mi chamba, este es mi talento, yo no estoy para pagar un sueldo a mi marido. Si me ayuda como mánager y me cuida como cualquier marido, yo no le voy no pagar un porcentaje por eso”, añadió.