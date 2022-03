Briyit Palomino, ‘La vampiresa de la cumbia’, decidió darse una oportunidad en el amor con su bailarín Vladimir Alexander, quien tiene 21 años, es modelo profesional y un caballero que la quiere y respeta. La cantante cuenta que el flechazo se fue dando de a pocos y que en Bolivia, él decidió abrirle su corazón, ahora al igual que Estrella Torres tiene su ‘fortachón’.

“La verdad, no quería saber nada del amor, porque después de lo que viví al saber que mi expareja nunca me amó y solo estuvo conmigo por interés, tenía miedo abrir las puertas de mi corazón, pero aquí estoy feliz con Vladimir, con él he vuelto a creer en el amor”, dijo.

¿Cómo se dio el ‘flechazo’?

Poco a poco, fue muy paciente hasta que en una gira a Bolivia me dijo para ser pareja y hace dos meses ya tenemos una relación.

¿Vladimir es todo lo opuesto a tu ex?

Sí, se preocupa por mí, me quiere, no como el anterior, que estaba viendo el dinero.

¿Y cómo va ese proceso?

Esperando que la justicia me dé la razón. Ya pasé por una pericia psicológica que arrojó que quedé afectada emocionalmente por lo que me hizo al quedarse con mis ahorros (130 mil soles) y mi camión (de 40 mil soles) y encima no quiere darme el divorcio.

Vladimir, ¿conquistar a Briyit fue difícil?

Fui poquito a poquito, quería primero que viera en mí a un amigo y luego a la pareja en la que se puede apoyar. Briyit y yo estamos viviendo otra historia con mucho amor y respeto que es lo básico para que una relación funcione.

¿Es cierto que es celosa?

Un poquito, pero estamos contentos. Ella en el escenario hace que me quite el polo y algunas chicas, pues quieren tocarme y ahí es cuando se pone celosita.

Briyit Palomino, 'La Vampiresa de la cumbia' dice que su 'fortachón' está con ella porque la quiere y respeta. Fotos: GEC/ Jesús Saucedo

ESTAFA

Briyit Palomino, la conocida ‘Vampiresa de la Cumbia’, denunció que su expareja, Gino Maynos Félix Porta, la estafó con 130 mil soles y un camión, dejándola en la quiebra. Según afirmó, su también exmanager desapareció con el dinero y ya no le responde las llamadas, ni los mensajes.

‘La Vampiresa’ detalló que junto a su expareja crearon una empresa constructora y adquirieron un camión valorizado en unos 40 mil soles. La cumbiambera brindó una entrevista a El Popular, donde brindó detalles de lo sucedido.

“Estoy procediendo legalmente para que no se quede con todos mis ahorros, dinero que mucho me costó reunir”, manifestó.

La popular cumbiambera afirmó que no sabe nada sobre el paradero de su expareja, pues este tiene el celular apagado y no le responde los mensajes. “Se lo tragó la tierra”, afirmó.

Añadió que ha denunciado a Félix por estafa y violencia económica entre otros cargos. Finalmente Briyit Palomino manifestó que se encuentra en negociaciones con una importante productora musical de México.