La Vampiresa de la cumbia, Briyit Palomino, contó que desde que está soltera tiene más jale con los chibolos, pero ahora tiene más cuidado en el amor y volverá a sus raíces musicales cantando cumbia sureña.

Como se recuerda la cantante, después de varias decepciones amorosas, se dio una nueva oportunidad en el amor y tuvo una relación con su bailarín Vladimir Alexander, sin embargo terminaron a los pocos meses.

“Ahora en el amor voy con mucho cuidado ya que mi exparejas se fueron endeudados (conmigo) y no volveré a pasar por lo mismo. Desde que estoy soltera soy como un imán para los chicos jóvenes y salgo con algunos, pero nada serio por ahora”, dijo la cantante.

Estás buscando a tu bebito fiu fiu..

No creas, por ahí también se me presentó un sugar que quiere algo serio, así que no sé qué hacer...

¿Y qué pasó?

Él trabajó en el Ministerio de Transportes de Puno y ahora está en Migraciones. A él lo conozco hace tiempo, me enamoraba, pero nunca pasó nada. Es una persona mayor, centrada, profesional, con dinero, pero yo no soy una mujer interesada. Él también es de Puno y me dijo para tener una relación seria, le respondí que veríamos que pasa más adelante.

Ahora chequeas bien a los pretendientes.

Sí, no queda de otra.

Y cómo van tus proyectos musicales

Estoy grabando cumbia sureña, que fue como empecé en el grupo Lérida. Mi carrera musical no puede parar, así que voy a conquistar el sur.

Para cuando tendremos novedades...

Lanzaremos las primicias de aquí a dos semanas, con videoclips incluidos. Me da mucha ilusión volver a hacer música del sur y porque hace tiempo que no hacia promoción en mi tierra (Puno).

Briyit Palomino: ‘Yo ‘caigo’ con una flor comprada en el mercadito’

Su look es de una cantante de rock, pero su alma es todos los géneros. La chica gótica hoy interpreta cumbia y de la buena, esa que denuncia y entre bromas, saca a relucir temas cotidianos. Briyit Palomino es una rebelde que crece en el internet, la televisión peruana y aunque no lo crean, es enamoradiza y se ‘derrite’ ante un regalo entregado con amor y sin importar el precio.

Briyit, ¿metalera o cumbiambera?

Siempre he cantado donde me decía mi abuela. Entre a un grupo de cumbia cuando tenía 10 años.

¿Tan chiquilla?

A la semana nos fuimos de gira y viajaba con un familiar.

¿Entonces de dónde te viene lo rockera?

Mi mamá escuchaba Havy metal y me gustaba su música y vestirme de negro como ella.

¿Qué grupos recuerdas?

El preferido de mi mamá: ‘Rata blanca’ de Argentina.

Dicen que los ‘metaleros’ no bailan salsa

El verdadero respeta todos los géneros.

¿Entonces escuchas reguetón?

Tengo amigos que son full ese ritmo.

¿Cuál es lo tuyo?

Cumbia romántica, aunque hago de todo un poco.

¿Por qué los hombres se derrumban por amor?

Sufren y se ponen ‘huascas’ por el dolor. Nosotras sufrimos un momento y luego nos sobreponemos.

Hay chicas que perdonan una infidelidad.

He perdonado.

