La ‘Vampiresa de la cumbia’, Briyit Palomino, dijo que le va bien en el amor, acaba de lanzar un nuevo tema y ha apostado por nuevos emprendimientos ‘porque en los otros ‘fracasé’.

“Ahora he invertido en obras de construcción, metí mi bus y mi camioncito a trabajar en algunas obras de carretera. Son chambas que demoran en pagarte, pero al final sí te pagan”, afirmó.

Pero, estuviste vendiendo pan ¿Qué pasó con el negocio?

Es que, a veces, como somos artistas no sabemos bien como se manejan otros rubros. Yo me metí a lo del pan, pero fracasé, también hice mi tienda y me fue mal. No tuve suerte, así que invertí en esto de las obras, todavía estoy probando suerte.

También, acabas de lanzar un nuevo tema...

Sí, se llama ‘Se acabó la mala suerte’, de la composición de Juan Carlos Fernández y la verdad está muy buena. Ahorita estoy en el sur, cuando llegué a Lima empezaré con la promoción...

Podría decirse que se acabó tu mala suerte en el amor.

La verdad que sí, todo se supera. Todas las tristezas, todas las heridas se curan con el tiempo y después conoces a alguien, a muchos o varios, que sé yo ja, ja, ja y, bueno, siempre están los amigos ahí para apoyarte.

Entonces, ¿tu corazón ya tiene dueño o tienes ‘saliente’?

Estoy con alguien. Yo nunca estoy sola ja, ja, ja.

Ya ha pasado más de un año sin shows, ¿extrañas los escenarios?

Sí se extraña. Sobre todo valoras al público que estaba siempre apoyándote, que cantaba, bailaba o quizá lloraba con tus canciones. De verdad, se extraña mucho todo eso.

Debe ser difícil para los músicos y cantantes sobre todo porque los shows son su principal fuente de ingreso...

La verdad que sí. Espero que en algún momento vuelva la música, cosa que se ve lejos, pero no hay que perder las esperanzas.

