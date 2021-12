Briyit Palomino, ‘La Vampiresa de la cumbia’, cuenta que poco a poco se está reactivando retomando los shows presenciales, lanza tema ‘El conchudo’ y saca cara por los músicos, ya que los empresarios solo quieren contratar a los cantantes. Además, aclara que no tiene una relación formal con su bailarín.

“Gracias a Dios me está yendo muy bien, contenta, avanzando con esto de la reactivación y con paciencia, diría yo, porque a veces te llaman (los empresarios) y te dicen que quieren al artista solo. Imagínate, los músicos no han trabajado 2 años, yo trato de vender el grupo completo”, señaló.

Los empresarios lo hacen porque es más barato contratar solo al cantante.

Sí, pero yo no acepto. Prefiero no trabajar porque ellos han pasado un montón de cosas, han sido los más afectados incluso más que los artistas y ahora nos toca pensar en los músicos. Yo soy de esa idea.

Además, el rubro artístico se está reactivando de a pocos.

Exacto y los músicos son lo que más necesitan trabajar.

Hablando de otro tema, durante la pandemia lanzaste temas con Estrella Torres y Marco Antonio Guerrero.

Siempre estoy grabando con algunos compañeros de la música y ahora voy a lanzar mi tema ‘El conchudo’, por todo lo que me ha pasado y por todas las cosas que me han hecho comprar como carro, casas, zapatillas, ropa, ¿para qué? para que se lo lleven todo. Yo he gastado y él nada.

Bueno, eso te sirve de experiencia.

Sí, de todas maneras, ya no vuelvo a caer en lo mismo.

Ya no confías cuando alguien se te acerca...

Ya no.

Y, ¿cómo te va en el amor?

Ahí siempre saliendo con amigos, pero nada serio.

Se dice que estarías en una relación con tu bailarín Vladimir Alexander, que fue Míster Teen International.

Briyit aclaró que no tiene una relación con su bailarín Vladimir

Sí, a veces salimos con algunos amigos del grupo, pero tranqui nomás.

No tienes una relación con Vladimir porque los han visto muy cariñosos.

(Silencio).... estamos viendo todavía.

Están dejando que las cosas fluyan...

Sí, pero nos estamos conociendo, saliendo como amigos. La verdad, estoy conociendo a varios chicos viendo quién puede ser el candidato perfecto. No puedo equivocarme dos veces, ya tuve un conchudo en mi vida, otro más ya no, así que tengo que conocer bien a las personas (con las que sale).

Entonces, no hay nada oficial.

No, todavía no, con ninguno de todos (los chicos) con los que salgo ja, ja, ja.

Ahora chequeas bien a los pretendientes...

Claro, ya me he equivocado demasiado.

Eres una persona desprendida cuando se enamora.

La verdad que sí. Yo cuando quiero, quiero mucho y me han fallado, ahora tengo que conocer un poquito más.