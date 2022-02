La cantante Briyit Palomino contó que luego de la mala experiencia que vivió con su expareja, quien la estafó, se está dando una nueva oportunidad en el amor y sigue promocionando su tema ‘El conchudo’ que está basada en su propia experiencia.

“Acabamos de lanzar ‘El conchudo’´ y estamos dándole con fuerza. Es algo que me tocó vivir, he tenido en mi vida un conchudo, si quería un peluche yo lo compraba y él me decía ‘ya luego te doy ' y nunca lo hacía. Por eso lancé está canción y está dando sus frutos”, afirmó ‘La vampiresa de la cumbia’.

Eras demasiado confiada en el amor.

Claro, ahora voy con más cuidado para no cometer los mismos errores.

Ahora pides antecedentes...

Sí, ya basta de conchudos ja, ja, ja.

Y, ¿cómo vas en el amor?

Ahora conociendo a alguien pero con mucho cuidado y, bueno, ya pronto vamos a oficializar nuestra relación. Él se llama Vladimir, es modelo y bailarín profesional y trabaja con nosotros, es parte de la agrupación.

Te has tomado tu tiempo para conocerlo.

Estamos saliendo buen tiempo y vamos a ver si esto funciona.

Ya has regresado con todo a los escenarios.

Sí, pero no es igual porque la gente está gastada de alguna manera. Hay que seguir dándole con todo y sobre todo pedir a los artistas que siempre salgan con sus músicos porque ellos son los más afectados.

Muchos empresarios no quieren contratar a toda la orquesta.

Solamente al artista, se están mal acostumbrado y no puede ser así, ellos también necesitan trabajar.

Por eso muchos artistas se reinventaron. Tú también pusiste una panadería.

Sí, nos metimos en lo que es la panadería, yo siempre confiando en mi expareja, fracasamos. Abrí una bodega, tampoco me fue bien. Luego, me hizo invertir todo el dinero que tenía en mis tarjetas en una empresa de maquinarias y todo sale mal. Me quedé sin nada, empecé de cero. Me venía con cada cuento, todo fue pura mentira. Todo ese cariño (que le tenía) se ha ido al tacho.

Era un desgaste emocional.

Sí, por eso lo demandé porque me afectó terriblemente, tuve que buscar ayuda psicológica profesional. Mi abogado me vio tan desesperada que me dijo que lo denuncie y eso hicimos. Está muy seguro que vamos a ganar porque tenemos todas las pruebas que él (su expareja) pone la maquinaria a nombre suyo y tiene que sustentar con qué dinero lo compró.

Fue difícil empezar a trabajar desde cero.

Tuve que empezar a salir sola, yo misma vendía mis shows, poco a poco las cosas mejoraron y ya empecé a salir con los chicos. Yo creo que con la fe se puede hacer todo.

