La ‘Vampiresa de la cumbia’, Briyit Palomino, lamentó la terrible situación que está atravesando el sur del país, luego de haber ayudado a los manifestantes que la semana pasada se refugiaron en la universidad San Marcos para posteriormente participar en la denominada marcha, ‘La Toma de Lima’.

“En estos momentos me encuentro en el Cusco y el señor del taxi me cuenta que no hay combustible, que no van a poder trabajar, y los alimentos han subido de precio. Igual pasa en Puno, mi familia me dice que los alimentos están escasos. Yo soy de Puno, estoy orgullosa de mi tierra, así que rechazo esa expresión de que ‘Puno no es el Perú’, pues el Perú somos todos”, afirmó.

BRIYIT PALOMINO AYUDA A MANIFESTANTES

La cantante Briyit Palomino llevó agua y víveres a los manifestantes que llegaron desde el interior del país, quienes se alojan en la Universidad de San Marcos, y espera que se encuentre una solución pacífica a todas las demandas. Además, aclaró que no lo hace por figuretear y que su apoyo es de corazón.

“Yo pido paz y respeto para todos, para que así el país pueda pronto estar unido. Lo que más queremos es una solución pacífica. Como puneña, estoy solidarizándome con los míos, estoy con ellos al cien por ciento, las personas del sur del Perú no han venido a atacar, han venido a ser escuchadas”, dijo la ‘Vampiresa de la cumbia’.

¿Sientes sus demandas como tuyas?

Así es, solo quieren hacer valer sus derechos. Es una lástima que tengan que llegar hasta acá (Lima) para que los escuchen. El pueblo quiere ser escuchado.

¿Has podido conversar con algunos de tus paisanos que participaron en la marcha?

No, cuando llegué a San Marcos había pocas personas. Me encontré con algunas personas de Arequipa y me agradecieron. Siempre voy a estar para ellos, así como la gente me apoya en mi carrera musical.

La cantante Yarita Lizeth prestó su bus para el traslado de los manifestantes y en redes dicen que ustedes hacen esto para figurar.

Creo que el apoyo debe ser de corazón. Yo no estoy pasando un buen momento por todo lo sucedido con mi expareja que llevó a la quiebra a mi empresa, pero con lo poco que tengo trato de apoyar y lo hago de corazón, y no por figuretear como otros artistas que están acostumbrados a eso.

