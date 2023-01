La cantante Briyit Palomino llevó agua y víveres a los manifestantes que llegaron desde el interior del país, quienes se alojan en la Universidad de San Marcos, y espera que se encuentre una solución pacífica a todas las demandas. Además, aclaró que no lo hace por figuretear y que su apoyo es de corazón.

“Yo pido paz y respeto para todos, para que así el país pueda pronto estar unido. Lo que más queremos es una solución pacífica. Como puneña, estoy solidarizándome con los míos, estoy con ellos al cien por ciento, las personas del sur del Perú no han venido a atacar, han venido a ser escuchadas”, dijo la ‘Vampiresa de la cumbia’.

¿Sientes sus demandas como tuyas?

Así es, solo quieren hacer valer sus derechos. Es una lástima que tengan que llegar hasta acá (Lima) para que los escuchen. El pueblo quiere ser escuchado.

¿Has podido conversar con algunos de tus paisanos que participaron en la marcha?

No, cuando llegué a San Marcos había pocas personas. Me encontré con algunas personas de Arequipa y me agradecieron. Siempre voy a estar para ellos, así como la gente me apoya en mi carrera musical.

La cantante Yarita Lizeth prestó su bus para el traslado de los manifestantes y en redes dicen que ustedes hacen esto para figurar.

Creo que el apoyo debe ser de corazón. Yo no estoy pasando un buen momento por todo lo sucedido con mi expareja que llevó a la quiebra a mi empresa, pero con lo poco que tengo trato de apoyar y lo hago de corazón, y no por figuretear como otros artistas que están acostumbrados a eso.

Briyit Palomino, ‘La vampiresa de la cumbia’, sobre caos en su natal Puno: “Son vándalos los que están originando todo”

La cantante Briyit Palomino manifestó que se siente muy apenada y consternada con la situación que atraviesa su natal Puno debido a las manifestaciones que están surgiendo por la coyuntura política y que ha dejado más de 17 muertes en Juliaca. Además, indicó que está muy pendiente de su familia que vive allá.

“Estoy en Lima, pero en constante comunicación con mi familia, sobre todo porque la casa de mi abuelita queda al lado de la RENIEC y mis parientes han visto de cerca todo lo que está pasando. El vandalismo está destruyendo la Fiscalía, tiendas y centros comerciales . Son vándalos los que están originando todo, pero no la gente de campo”, expresó la popular ‘Vampiresa de la cumbia’.

Me imagino que vives constantemente preocupada por tu familia, sobre todo porque estás en Lima y no puedes estar cerca de ellos...

Claro. De todas maneras, es una preocupación porque les podría pasar algo a mis familiares, gracias a Dios que hasta el momento están bien, pese a los saqueos y robos que están realizando. Confío que pase pronto toda esta situación porque no puedo vivir tranquila sabiendo que mi familia está expuesta a que algo les pueda pasar.