EL PASADO NO PERDONA. Tras la difusión de un reportaje donde se acusa a Andrés Wiese de abusar de su poder para pedirle a una menor de edad que le envié fotos íntimas, un video de Renzo Costa se viene viralizando en redes sociales.

El video es del año 2015 cuando Brunella Horna y Renzo Costa mantenían una relación sentimental. Ambos se encuentran en el set de Magaly Medina, quien por ese entonces conducía un espacio televisivo en Latina.

En la entrevista, Brunella Horna indica que empezó a establecer una relación con Renzo Costa cuando tenía apenas 16 años. “Renzo me conoció cuando yo era tiernita todavía, tenía 16 años cuando lo conocí (...) él me mintió en su edad, él me dijo que tenía 35 años”, indica la modelo en la entrevista.

“Yo le dije mi edad siempre, a mí no me gusta mentir (...) Lo que pasa es que comenzamos a hablar por Facebook, me pareció un chico super bueno, sabía muy poco de él (...) Las fotos que él tiene en Facebook no son de su empresa”, menciona Brunella Horna.

Brunella Horna indicó que nunca le impresionó que él fuera un empresario. “A la edad que tenía no lo ves así, Renzo fue mi primer enamorado, él me trajo a Lima, Renzo me enseñó muchas cosas, me enseñó a amar, a ir a discotecas”, dice la modelo.

