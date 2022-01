La joven empresaria y conductora de ‘Más espectáculos’, Brunella Horna negó haberse sometido a alguna cirugía plástica en el rostro en la última edición del programa.

Estas declaraciones se dieron luego que presentaran un informe sobre los incontables retoques a los que se han sometido diversas figuras del espectáculo. Al terminar la nota, Brunella aclaró que su rostro es el mismo de siempre.

Incluso la producción de ‘Más espectáculos’ colocó en pantallas una fotografía de la infancia de Brunella Horna y ella se defendió señalando que estaba en la “edad del pavo” donde la gente cambia, pero que su rostro es el de siempre.

“Estoy igualita, yo no cambio... Estaba en la edad del pavo cuando va cambiando tu cuerpo. Yo a mi cara nunca le hice nada, así que es mi cara igualita. Nunca verán que yo me he operado nada”, señaló tajante la joven empresaria.

En ‘Más espectáculos’ también presentaron una fotografía de Valeria Piazza de su primera aparición en la televisión y contó que Jazmín Pinedo le dio todos los tips para que le vaya bien. “La China me ayudó con todo”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Inicio de programa de ‘Mujeres al mando’ con Melissa Paredes

Inicio de programa de 'Mujeres al mando' con Melissa Paredes