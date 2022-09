Brunella Horna se alista para contraer matrimonio el próximo 17 de diciembre con el excongresista Richard Acuña. Ante la polémica que se desató por la boda de Ethel Pozo, la modelo aseguró que ninguno de sus invitados podrá ingresar al romántico evento con celulares.

Según precisó la ‘rubia’, la iniciativa de prohibir teléfonos inteligentes es para que no se difunda videos y fotos como lo hicieron sus compañeros de ‘América Hoy’ con la boda de la hija de Gisela Valcárcel.

“Estoy nerviosa porque una semana entera hablando de la boda de Ethel y siguen hablando. Yo no sé qué va a pasar con mi boda, lo que sí les he prometido es que nadie va a llevar celular . Les voy a quitar, sobre todo la señora Janet que llegó con un trípode, incluso no podía ni tomar un vaso tranquila. Todos de la televisión no van a entrar con celular, prohibido”, dijo a América Espectáculos.

Brunella Horna se casará el 17 de diciembre del 2022

BRUNELLA ESTÁ INCÓMODA POR CHISMES DE SU BODA

Brunella Horna terminó por confesar que se casará en Lima, y no en Chan Chan, y aseguró que será su pareja Richard Acuña quien la sorprenda con la orquesta musical.

“ Me incomodó un poco porque los dos queríamos que sea todo muy íntimo y privado , cuidar cada detalle, pero ya no se puede. Me sacaron hasta la lista de novios”, acotó.