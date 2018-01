Brunella Horna molesta por nueva foto 'comprometedora' de Richard Acuña y Marisa Glave [VIDEO]

¡Más imágenes salen a la luz! La viralización de una nueva fotografía 'comprometedora' de los congresistas Richard Acuña y Marisa Glave, han hecho 'incomodar' a la novia del parlamentario, la modelo Brunella Horna.



Como se recuerda, Richard Acuña y Marisa Glave protagonizaron una fotografía que se ha vuelto viral en las redes sociales. Ambos aparecen muy cerquita y una mano del vicepresidente del Congreso muy cerca al rostro de la parlamentaria de Nuevo Perú.

Ahora, el diario El Popular reveló una nueva foto. Todo parece indicar que la instantánea fue tomada en agosto del año pasado, hecho por el que Brunella Horna le resta importancia y considera que no es nada comprometedor.

"Ellos son amigos. Quienes tienen que decir algo son él o ella. Yo no estoy en la foto, no puedo decir nada. Me incomoda el hecho. Cuando tienes una relación, tienes que cuidarla", indica la rubia.

"Yo sé que no es nada malo. No siento celos. Estoy segura de que entre ellos no pasa nada. Ellos son compañeros del trabajo", agregó 'Baby Brune' un poco incómoda.

Pese a lo sucedido, la modelo cuenta que todo va bien en su relación. "Mi relación está súperbien, no hemos peleado en estos cuatro meses", puntualizó Brunella Horna.