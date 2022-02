Brunella Horna comentó que se ha vuelto una amante del fútbol porque su pareja Richard Acuña le despertó ese sentimiento, ya que es un fanático del ‘deporte rey’ y está dispuesta a hacer méritos, en ‘América hoy’, para acompañarlo al Mundial de Qatar, pues ya tiene los pasajes comprados.

“No lo dije en broma cuando conté que ya tenía mis pasajes comprados para Qatar, yo quiero ir al Mundial con Richard, ojalá la jefa (Gisela Valcárcel) me dé el permiso”, dijo.

¿Ese gusto por el fútbol es reciente?

No, yo ya fui al Mundial pasado, el de Rusia. Richard ama al fútbol y me ha contagiado su amor por este deporte. Ahora veo muchos partidos, locales e internacionales. Como te conté, me gusta estar preparada y saber de todos los temas.

Ir al Mundial significa estar casi fuera un mes de la conducción de ‘América hoy’...

Sí, por eso tengo que hacer puntos para poder llegar al Mundial y me den permiso. Aunque sea hago notas, no importa si por el cambio de horario no duermo, para enlazarme con el programa y llevarles toda la información de lo que pase allá. Obviamente tengo que conversar con Armando (Tafur, productor del programa) y hacer puntos para no perder mi vuelo (ríe).

¿Crees que la selección de Gareca clasifique a Qatar 2022?

Sí, la selección ha demostrado que tiene garra y en Uruguay lo van a demostrar, así que con fe.

Como dice ‘Cuto’ Guadalupe, la fe es lo más lindo que hay en la vida...

Así es, siento que en esta oportunidad iremos nuevamente al Mundial. La selección ya acabó con ese ‘karma’, que tuvo de 36 años de no participar en este importante evento deportivo, cuando llegamos a Rusia. Sé que haremos un gran papel en Uruguay.

CUATRO AÑOS CON ACUÑA

¿Cuánto tiempo tienes de relación con Richard Acuña?

Tenemos cuatro años y desde el primer día nos llevamos bien.

Esta experiencia de compartir con sus hijos, siendo tan joven, y convertirte en ‘mamá’ debe ser algo que te impactó...

Bueno, al inicio sí, pero no me veían como su mamá porque tengo las cosas muy claras. Soy como una amiga para ellos, saben que cuentan conmigo para decirme cosas que tal vez con los papás no pueden soltar y esto se da gracias a la aceptación de la mamá también.

Qué importante es que las cosas ‘fluyan’ por las criaturas...

Siento que tanto Richard como yo no nos apresuramos por la calentura de una relación para querer oficializar y presentar a los hijos de frente, no. Richard vino, me puso las cosas claras y tomamos el tiempo debido para que conozca a sus hijos y no sea un impacto fuerte. Fue lo mejor porque todos nos llevamos muy bien el día de hoy.

¿Te gusta ‘marcar territorio’?, porque te escuché decir en el programa ‘yo voy donde mi marido va’ y Ethel te bromeó comentando: Me parece o eres algo tóxica, ‘Brune’.

No soy tóxica, soy muy relajada y Richard no me va a dejar mentir. Me enfoco mucho en mi trabajo y vida personal, porque si voy a estar pensando qué hace o deja de hacer mi pareja creo que es una pérdida de tiempo. Cada uno debe ser consciente y responsable de lo que hace, así manejamos nuestra relación con mucho respeto por parte de ambos.