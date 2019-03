Brunella Horna asegura que no se puso celosa por Ivana Yturbe

Brunella Horna aclaró que no tuvo un ataque de celos, durante su cumpleaños, al ver bailar animadamente a su pareja Richard Acuña con Ivana Yturbe.

En las imágenes que difundió ‘Magaly TV, la firme’ se ve al congresista bailar muy alegre con la modelo.

“No estaba molesta. No hubo ninguna escena de celos. No tuve ningún problema con Richard, la hemos pasado muy bien (en su cumpleaños) y menos me voy a poner celosa de una de mis mejores amigas... estoy segura de mi relación y de mi amiga”, dijo la ‘wawita’ en ‘En boca de todos’.

Por su parte, Ivana señaló que Brunella no tiene motivos para ponerse celosa de ella.

“No hay forma. Hay muy pocas personas en las que yo confío, los amigos son pocos y a Brunella la considero una de mis mejores amigas, la quiero muchísimo. Confío en Brunella a ciegas y ella en mí también. El ‘primo’ (Richard Acuña) sabe que lo quiero mucho, pero obviamente Brunella jamás se pondría celosa”, dijo.