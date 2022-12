LE PONE UN ALTO. Fiel a su estilo, Edson Dávila, conocido también como Giselo, señaló que el excongresista Richard Acuña y su hermana Kelly Acuña son los peores vestidos del año tras asistir a la boda de Ethel Pozo. La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, no dudó en reaccionar y defender a su pareja.

“Un ratito, métete conmigo, con mi pareja, pero con la familia de mi pareja ya es demasiado. Ya quisiera Edson tener un terno como el de Richard ”, respondió a Giselo e inmediatamente él acotó.

“ Bueno, no tengo plata. Eres la segunda que me humilla como Leslie Shaw que no tiene... Ustedes qué van a saber de ropa si son mal vestidas”, agregó.

GISELO RECUERDA A BRUNELLA SOBRE SUS EXPAREJAS

La conductora de ‘América hoy’, Brunella Horna llamó la atención a Edson Dávila ‘Giselo’ por nombrar a uno de sus exparejas en pleno programa en vivo.

Todo ocurrió cuando en el programa hablaban sobre los personajes de televisión que han viajado a Qatar por el Mundial de Fútbol. Uno de ellos fue Ignacio Baladán, quien tuvo una relación con la joven. Edson le pidió que presente la nota con el guerrero. Brunella no soportó la indirecta y le dijo: “ Es la segunda vez, cuántas más te tengo que aguantar ”.