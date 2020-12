LA ROMPIÓ. Brunella Horna habló este martes de su icónica canción ‘Olvídate de mí’, la misma que se hizo un hit en redes sociales tras viralizarse un audio para Renzo Costa luego del fin de su relación sentimental hace varios años.

Todo comenzó cuando la ‘Wawita’ aseguró que es muy sensible y que en cada discusión con su pareja se pone a llorar. “Yo no se por qué tengo ese problema, no sé por qué lloro. Soy así siempre, es mi forma de ser”, indicó en América Hoy.

Ese momento fue aprovechado por Janet Barboza para recordarle el tema que le dedicó a su ex. “Cuando te digan ‘estás loca’ tú tienes que decir: ‘ya no me busques, ya no me llames... ¡olvídate de mí!”, dijo la ‘rulitos’, desatando las risas de Brunella.

“Lo que pasa es que cuando yo estoy molesta, no triste, en vez de pelear, en vez de ofuscarme, lloro. Estoy molesta y lloro. Esto es real. Comienzo a llorar y Richard me dice ‘pero qué te pasa, no te estoy haciendo nada”, agregó la empresaria.

Asimismo, indicó que ya no recuerda el tema ‘Olvídate de mí', pero a pesar de eso fue todo un éxito. “Yo no canto pero esa canción tiene más de tres milllones de vistas. Sin Sergio George, sin nadie”, dijo orgullosa Brunella Horna. “Fue del corazón”, agregó.