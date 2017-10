No hay duda que el amor el ciego. Brunella Horna sorprendió a todos en el set de 'En Boca de Todos' al comparar a su novio, el congresista Richard Acuña, con el reconocido actor de Hollywood, Brad Pitt.

Brunella Horna se encontraba participando en el juego del espejo y estaba respondiendo las preguntas que los conductores hacían. Sin embargo, fue una de sus respuestas en específico la que llamó la atención de todos.

"Dejémonos de hipocresías, Richard Acuña no es un Christiano Ronaldo, no es un Christian Meier, no es un Diego Bertie. ¿Qué fue lo que te atrajo de Richard Acuña?", le preguntó el conductor del programa a Brunella Horna.

"Pero para mi es un Brad Pitt, pues. Cada uno está enamorado. Yo, en verdad que estoy feliz. Es una persona que me llevo muy bien con él. Tenemos mucha química. Es provinciano al igual que yo", reveló Brunella Horna, sorprendiendo a todo el set.

"¿Qué es lo que más te gusta de él físicamente?", continuó preguntando el conductor de "En Boca de Todos" a Brunella Horna, luego de que comparar a Richard Acuña con Brad Pitt.

"Muchas cosas pero quedan en mí. De verdad que nos llevamos muy bien. Estoy feliz. Estoy pasando un momento muy lindo. Me gusta su barba. Le he pedido que se deje la barba", aseguró Brunella Horna.

No cabe duda de que Brunella Horna tiene muy alta estima por su novio, el congresista Richard Acuña. "Sobre gustos y colores no han escrito los autores" dice el dicho y esto parece calzar muy bien con la modelo norteña.

Brunella Horna

