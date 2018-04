La modelo Brunella Horna descartó tener planes de matrimonio con su pareja, el congresista Richard Acuña, con quien mantiene siete meses de relación sentimental y ya conviven en un lujoso departamento.

“La convivencia no es fácil, pero lo que nos ayuda es que nosotros estamos ocupados todo el tiempo. Desayunamos juntos y no nos vemos hasta la noche. Todo el día nos extrañamos y eso hace que la convivencia sea más fácil. Creo en el matrimonio, pero no es el momento todavía. Tenemos siete meses de relación y sería muy pronto. Para tomar una decisión tan drástica como lo es el matrimonio, deben pasar muchas cosas. Estamos en la etapa de luna de miel, donde todo es lindo y no hay problemas”, Brunella Horna.

Asimismo, Brunella Horna no dudó en elogiar a Richard Acuña, pues contó que es un hombre muy detallista y sencillo.

“Es muy detallista. A diferencia de otras relaciones que he podido tener, donde me quería hacer la seria, con él (Richard) fui la más provinciana, chiclayana, se me salía todo Pimentel. Me preguntaba qué era lo que quería comer y le decía que unas conchitas negras, así que nos íbamos al hueco. Eso me conquistó, tenemos muchas cosas en común, porque él es trujillano”, indicó Brunella Horna, quien añadió que Richard Acuña tiene mucho sentido del humor.

“Todo empezó de una manera superloca. Justo él terminaba una relación de cuatro años y yo también. No quería estar con nadie formal, me imagino que él tampoco. Me comenzó a escribir y yo decía: ‘Ay, para qué me escribe’. Me invitó a salir y me hice un poco la difícil. No acepté a la primera y la última vez me dijo: ‘¿Vas a salir conmigo, sí o no? Lo que me conquistó fue que me reí con él desde el principio hasta el final y así es hasta el día de hoy. En mis siete meses de relación me río con Richard desde que me levanto hasta que me acuesto. El secreto de mi relación es la risa”, acotó Brunella Horna.