FUERTES MEDIDAS. Brunella Horna anunció que los celulares están prohibidos en su boda con Richard Acuña y por ello colocará un seguridad en la puerta para que los invitados no ingresen con celulares.

“Voy a prohibir los celulares, sobre todo para los de América Hoy. Voy a poner un seguridad en la puerta, si quieren entrar lo dejan (el celular) en la puerta, yo me quiero divertir tranquila, que no me estén grabando”, manifestó.

La popular ‘Baby Brune’ no quiso adelantar ningún detalle de su boda y enfatizó que quiere que todo sea sorpresa.

En entrevista con Brunella Horna reveló que su pareja Richard Acuña se encuentra un poco nervioso ya que falta menos de un mes para su esperada boda, "Él quiere que salga todo perfecto, él ve todos los detalles" afirmó la modelo. También la conductora aún evalúa en invitar a su compañero Edson Dávila 'Giselo' a la ceremonia por temor a incidentes. (Fuente: América TV)

Brunella Horna revela que Richard Acuña está más nervioso que ella

En otro momento, la conductora de América Hoy contó que Richard Acuña está más nervioso que ella, ya que está viendo todos los preparativos.

“Él es más exigente que yo, quiere que salga todo perfecto, él ve todos los detalles, los papeles los hemos cambiado” afirmó la modelo.

