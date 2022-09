Ethel Pozo contrajo nupcias con Julián Alexander el último sábado 10 de septiembre, donde sus amigos cercanos y familiares se dieron cita en la ceremonia y posterior recepeción. Sin embargo, no hay duda de que Edson Dávila fue uno de los protagonistas de la fiesta.

En el programa ‘América Hoy’, los conductores le reclamaron al popular ‘Giselo’ por querer ser el centro de atención y subirse a una silla para bailar.

No obstante, fue Brunella Horna la que reveló las intimidades que ocurrieron en la boda de Ethel Pozo, e incluso acusó a Dávila de embriagarse.

“ No, hay códigos, en una boda tan elegante no puedes hacer eso ”, indicó Horna. A lo que el bailarín respondió: “Si era una boda tan elegante no hubieras tomado tanto”.

“ Yo habré tomado, pero no me encerré en el baño para que se me pase (…) Pero me está dejando como borracha. No estaba Edson, una hora desapreció en el baño”, reveló la modelo.

Brunella Horna y Giselo se sacaron sus trapitos sucios tras asistir a la boda de Ethel Pozo. Video: Instarándula

Edson Dávila no llegó a tiempo a la boda de Ethel Pozo y se perdió la ceremonia

Brunella Horna también contó que Edson Dávila fue el gran ausente en la ceremonia religiosa e incluso llegó tarde a la fiesta.

“Una falta de respeto terrible como amigo y compañero desde hace mucho tiempo como fundador de ‘América Hoy’, es tu hermana. Edson Dávila no llegó a la ceremonia, llegó dos horas tarde. Fue el último en llegar”, explicó Horna.

“El hermano, el amigo, el pinky de Ethel Rocío Pozo cuando le escribimos por chat nos dijo: ‘casi no voy’. Yo te voy a pedir que expliques porque casi no vas a la boda de Ethel”, añadió Janet Barboza.

